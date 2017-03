Vítimas muito desiludidas com a Justiça no caso da Legionella

Só em 73 das 400 vítimas e apenas em 8 das 14 vítimas mortais do surto de legionella de Vila Franca de Xira é que o Ministério Público conseguiu provar o nexo de causalidade entre as bactérias da legionella encontradas na fábrica da ADP Adubos de Portugal, no Forte da Casa, e as bactérias que infectaram e mataram alguns doentes. Os restantes casos foram arquivados por falta de provas, o que deixou bastantes vítimas incrédulas e com o sentimento de que a culpa vai mesmo morrer solteira, como muitos temiam (ver caixa).

A informação consta de um comunicado da Procuradoria Geral de Lisboa que dá conta também de que o Ministério Público requereu o julgamento de sete arguidos pela prática de crimes de infracção de regras de construção e conservação e ofensas à integridade física por negligência, bem como a duas empresas - ADP e General Electric, que fazia o tratamento das águas dos circuitos de arrefecimento das torres de refrigeração da fábrica de adubos - pela prática do crime de infracção de regras de construção e conservação.

Joaquim Perdigoto Ramos, presidente da Associação de Apoio às Vítimas do surto de legionella de Vila Franca de Xira, confessa ter ficado "muito desiludido" com as primeiras indicações do Ministério Público. "Demoraram dois anos e meio a investigar e penso que poderiam ter ido mais longe para não deixar tanta gente de fora", lamenta.

O responsável diz-se também "chocado" pelo facto da justiça ter primeiro informado a imprensa do que as vítimas envolvidas no caso e garante que mesmo sem nexo de causalidade na maioria dos casos a luta vai continuar. "Não vamos desistir porque não estamos nada satisfeitos. As pessoas já tinham o sentimento que isto não ia dar em nada e agora é que muitas acreditam mesmo [que a culpa vai morrer solteira]. Temos tentado acalmar as pessoas e dar-lhes força porque não poderemos desistir facilmente", lamenta.

