Combate ao desperdício de água é prioridade para os SMAS de Vila Franca de Xira

Da esquerda para a direita: Alberto Mesquita, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente e António Oliveira, presidente do Conselho de Administração dos SMAS de VFX

O trabalho feito pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira é “um exemplo nacional” nos municípios que se preocupam com as perdas de água e o real impacto que estas têm no ambiente e na economia. A ideia foi defendida numa conferência realizada sobre o tema das perdas de água na Fábrica das Palavras na tarde desta quarta-feira, 22 de Março, Dia Mundial da Água.

Todos os anos os SMAS de Vila Franca de Xira têm investido no combate às perdas de água, monitorizando caudais nocturnos, consumos fantasma, ligações fraudulentas e identificando possíveis rupturas e fugas na rede. Investimentos avultados que, a longo prazo, acabam por beneficiar o ambiente e os clientes, já que quanto menos água for desperdiçada mais barata será a factura.

Em Vila Franca de Xira os serviços registam perdas de água na casa dos 18 por cento, valor bem abaixo da média nacional de 30 por cento de perdas e uma das mais baixas da Área Metropolitana de Lisboa.

“O que vemos aqui em Vila Franca de Xira infelizmente não é a realidade nacional, essa realidade está muito longe do que aqui se faz”, lamenta António Oliveira, presidente do Conselho de Administração dos SMAS. Actualmente, mil metros cúbicos de água custam em Vila Franca de Xira menos dinheiro que uma garrafa de água de 33 centilitros vendida num supermercado. “Esse é o problema com que nos confrontamos hoje. Para muitos o mundo da água é apenas um negócio que envolve muitos milhões de euros”, lamenta o responsável.

A conferência contou com a presença, entre outros, do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, que lembrou que as perdas acontecem muitas vezes dentro de casa e que, por isso, também falta muita educação ambiental nos cidadãos. “Os SMAS de Vila Franca de Xira estão entre os primeiros do país na eficiência e na aposta no combate às perdas, sendo uma entidade social que presta um bom serviço, tem tarifas adequadas e uma equipa motivada”, elogiou.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE.