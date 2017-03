Inspecção encerra conduta ilegal que ligava fábrica ao Tejo

As Piscinas do Entroncamento receberam o “5º Torneio Circuito de Cadetes”, organizado pela Associação de Natação do Distrito de Santarém. A equipa de cadetes do Clube de Lazer Aventura e Competição (CLAC-Entroncamento) participou com 17 nadadores, orientados pela técnica Maria José Freitas, com várias vitórias e pódios.