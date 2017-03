Presidente do Cartaxo deixa de ter chefe de gabinete

O presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), deixou de ter chefe de gabinete no início deste mês. Vasco Casimiro, que exercia o cargo desde o início do mandato, em Outubro de 2013, iniciou funções no Ministério da Economia.

Com a saída de Vasco Casimiro, Pedro Ribeiro explicou que, faltando apenas seis meses para o final do mandato autárquico, não vai nomear ninguém para substituir o antigo chefe de gabinete. "O trabalho vai ser distribuído pelo meu gabinete de apoio", justificou.

O autarca fez questão de deixar, em sessão camarária, uma palavra de reconhecimento público pelo trabalho desenvolvido por Vasco Casimiro. Também os vereadores da oposição deixaram palavras de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho do ex-chefe de gabinete de Pedro Ribeiro.

O vereador Paulo Varanda, do movimento independente, sugeriu mesmo que fosse atribuído um voto de louvor a Vasco Casimiro pelas funções desempenhadas na Câmara do Cartaxo. Pedro Ribeiro mostrou-se satisfeito com a sugestão e disse que ia ponderar sobre o assunto.