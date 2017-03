Secretário de Estado inaugurou Tasquinhas de Rio Maior

O secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo, com a presidente da Câmara de Rio Maior, Isaura Morais

O secretário de Estado do Desporto e Juventude, João Paulo Rebelo, inaugurou as Tasquinhas de Rio Maior na tarde desta sexta-feira, 24 de Março, no pavihão multiusos da cidade.

As Tasquinhas de Rio Maior Durante dez dias os visitantes vão poder degustar as iguarias preparadas pelas colectividades do concelho, que aqui recolhem receita para as suas actividades, e mostra da actividade económica da região.

A edição deste ano conta com 24 tasquinhas típicas representativas de locais “emblemáticos” das respectivas freguesias, 75 ‘stands’ de empresas e instituições, espaços para ‘showcooking’, música e café, e, em tendas exteriores, 55 ‘stands’ de doçaria e artesanato e o ‘TasquinhasFest’, reservado a bares e DJ.

As Tasquinhas de Rio Maior resultam de uma parceria entre o município, a Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior e as colectividades locais, que dão à iniciativa um cariz próprio por assumirem a confecção das iguarias que em outros eventos é entregue à restauração profissional, envolvendo mais de 1.000 voluntários ao longo dos dez dias do certame.