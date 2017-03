Semana Mais Verde em Coruche

A Câmara de Coruche organiza a Semana Mais Verde entre 25 e 31 de Março. Vão ser sete dias com várias actividades de sensibilização ambiental focadas, sobretudo, para a comunidade educativa, abrangendo os diversos níveis de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário.

O programa integra, no dia 25 de Março, a iniciativa “Hora do Planeta”. No domingo, 26 de Março, com uma Caminhada Verde (9h00). A 27 de Março há uma colocação de ninhos e Largada de Pombos (9h30). À mesma hora realiza-se uma Prova de Atletismo (9h30); uma visita à obra de rega do Vale do Sorraia, Central do Gameiro e Barragem do Montargil (entre as 9h00 e as 13h00) e a campanha contra o desperdício da água intitulada “Não curtimos o desperdício!” (entre as 10h00 e as 16h00).

No dia 28 de Março há uma peça de teatro “O fogo é nosso amigo?” (10h00 e 11h00); uma acção de sensibilização ambiental na Encosta da Quinta do Lago (10h00) e a iniciativa “Photogreening e Passeio Pedestre” (10h00).

No dia 29 de Março realiza-se um seminário “Ciência no Montado” (entre as 9h30 e as 12h30). No dia 30 de Março há uma Gincana do Ambiente (10h00), com actividades desportivas, ateliês de dança (10h00) e plantação de árvores (10h00).

No dia 31 de Março é hasteada a Bandeira Verde Eco-Escolas (10h00) e uma acção de sensibilização com o tema “Plantar, Cuidar e Proteger – Criação de Vasos e Plantação” (entre as 14h00 e as 16h00).