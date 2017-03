Tasquinhas de Rio Maior dão a provar cozinha regional a partir desta sexta-feira

A presidente da Câmara de Rio Maior, Isaura Morais, com o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva, e o vice-presidente da Câmara de Rio Maior, Carlos Frazão

As Tasquinhas de Rio Maior arrancam esta sexta-feira, 24 de Março, no pavilhão multiusos para dez dias de degustação das iguarias preparadas pelas colectividades do concelho, que aqui recolhem receita para as suas actividades, e mostra da actividade económica da região.

A edição deste ano conta com 24 tasquinhas típicas representativas de locais “emblemáticos” das respectivas freguesias, 75 ‘stands’ de empresas e instituições, espaços para ‘showcooking’, música e café, e, em tendas exteriores, 55 ‘stands’ de doçaria e artesanato e o ‘TasquinhasFest’, reservado a bares e DJ.

As Tasquinhas de Rio Maior resultam de uma parceria entre o município, a Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior e as colectividades locais, que dão à iniciativa um cariz próprio por assumirem a confecção das iguarias que em outros eventos é entregue à restauração profissional, envolvendo mais de 1.000 voluntários ao longo dos dez dias do certame.