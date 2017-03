“Mamãs, Bebés & Companhia” na Casa do Campino

O ex-futebolista João Vieira Pinto esteve na apresentação de mais uma edição do torneio Santarém Cup e alguns dos oradores presentes não deixaram de lembrar alguns momentos memoráveis da carreira do antigo craque. E se o presidente da Académica de Santarém, António Torres, recordou com saudade o célebre 6-3 com que o Benfica ganhou ao Sporting em Alvalade, com 3 golos de João Pinto, o presidente da União de Freguesias da Cidade, Carlos Marçal, falou com humor da “azia” com que ficou nesse dia em que o então futebolista do SLB “se armou em tonto” e deixou a nação leonina de rastos. Já lá vão mais de vinte anos mas há azias que são como as pilhas Duracell: duram, duram e duram...