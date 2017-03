Cortes no abastecimento de água na Chamusca

A Águas do Ribatejo informa que, devido a intervenções na rede de abastecimento da Chamusca, haverá cortes no abastecimento esta segunda-feira, 27 de Março, das 14h00 às 18h30, nos seguintes locais: Rua Ruy Gomes da Silva, Rua António José Tasso, Largo Vasco da Gama, Largo Sacadura Cabral, Rua Sousa Girão, Rua Direita de São Pedro, entre a Rua General Humberto Delgado e a Rua Sousa Girão, Rua Marques de Carvalho, Rua General Humberto Delgado, Ruas Mascarenhas Pedroso, toda a zona abaixo da EN 11, até ao Lidl (do lado do Tejo), nas restantes zonas, abastecidas pelo reservatório do Mirante poderão ocorrer constrangimentos.

Na terça-feira, 28 de Março, das 14h00 às 18h30, nos seguintes locais: Rua General Humberto Delgado, Rua Sousa Girão, Rua Direita de São Pedro, entre a Rua General Humberto Delgado e a Rua Sousa Girão, toda a zona abaixo da EN 118, até ao Lidl (do lado do Tejo), nas restantes zonas, abastecidas pelo reservatório do Mirante poderão ocorrer constrangimentos.

A Águas do Ribatejo alerta ainda os consumidores para a possibilidade de falta de pressão e turvação da água em alguns locais. Não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento. Só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente.

No caso de notar a turvação da água ou se necessitar de qualquer esclarecimento, deve contactar os serviços pelo tel: 263 509 400 [dias úteis das 09h00 às 18h00] ou número verde e gratuito 800 20 20 40 [dias úteis entre as 18h00 e as 09h00 e sábados, domingos e feriados].