Hospital de Santarém começou a usar bloco operatório do Hospital de Torres Novas

Cerca de 40 profissionais do Hospital de Santarém vão trabalhar no Hospital de Torres Novas até ao final deste ano.

Chegaram esta segunda-feira, 27 de Março, ao Hospital de Torres Novas (HTN) cerca de quatro dezenas de profissionais vindos do Hospital Distrital de Santarém (HSD) – entre enfermeiros, assistentes operacionais e administrativos – para trabalharem, “em princípio” até ao final do ano. Foram recebidos pelo presidente do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT).

O Hospital de Santarém começou assim a utilizar o bloco operatório do HTN cuja disponibilidade tinha sido oferecida há cerca de dois anos pela administração do CHMT - que engloba os hospitais de Torres Novas, Abrantes e Tomar - mas ainda não tinha sido utilizada pelo HDS.

A informação do início desta parceria foi dada pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, em conferência de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira. O autarca considera que esta parceria entre ambas as unidades hospitalares vai ser uma grande aposta não só para os hospitais como também para a região.

“É uma mais valia para Torres Novas o bloco operatório do hospital torrejano estar a funcionar em pleno”, afirmou. Pedro Ferreira recordou que também as especialidades de Medicina Interna e Cirurgia já voltaram a funcionar no HTN.

