Santarém vai evocar noite em que Salgueiro Maia mobilizou militares para a revolução

Santarém vai recriar, na noite de 24 de Abril, os momentos que antecederam a partida da coluna chefiada pelo capitão Salgueiro Maia e que teve papel fundamental no derrube do regime no dia 25 de Abril de 1974.

A evocação histórica, teatralizada, constitui um dos momentos centrais das comemorações dos 43 anos da “Revolução dos Cravos”, que estão a ser preparadas pela Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril e pela Câmara de Santarém, e que têm outro “momento alto” no dia 7 com o concerto de Sérgio Godinho, celebrativo dos 30 anos da Associação José Afonso (AJA).

O espectáculo que está a ser preparado para a noite de 24 de Abril vai começar no Largo Infante Santo, junto à fachada da antiga Escola Prática de Cavalaria (EPC), sendo os espectadores convidados a que seguir um narrador os levará aos vários espaços do antigo quartel para assistir a “alguns momentos significativos” daquela noite, disse Berta Pereira, membro da Comissão para as Comemorações Populares do 25 de Abril em Santarém.

“Esta é a madrugada que eu esperava” é feito a partir de um texto escrito pelo coronel Correia Bernardo, na altura capitão, “também ele envolvido em toda a movimentação que aconteceu na EPC antes da saída do Salgueiro Maia”, disse.

Correia Bernardo, que há dois anos lançou o livro “Santarém uma Cidade que faz História – 25 de Abril de 1974”, escreveu, para esta evocação, um texto “contando as suas memórias do que se passou naquela noite e que são reveladoras da rebelião, do nervosismo de quem ia participar naquele movimento”.

Para este espectáculo, a organização tem vindo a apelar à participação de voluntários a figurantes, de preferência homens, porque, “naquela noite, havia muita gente envolvida"(1.200 homens), já que as mulheres não eram militares, disse Berta Pereira, desafiando os jovens a aparecerem às terças ou às quintas-feiras na Incubadora d'Artes, onde decorrem os ensaios.

O programa das comemorações do 25 de Abril em Santarém arranca no próximo sábado à noite, no Convento de S. Francisco, com uma iniciativa realizada com todas as freguesias do concelho, o “AbrilArte”, espectáculo pluridisciplinar, que envolve expressões artísticas como música, dança, poesia e teatro, afirma uma nota da autarquia.

Na segunda-feira de manhã vai acontecer uma homenagem a Salgueiro Maia, assinalando a data do seu falecimento, com a participação de alunos de escolas do primeiro ciclo do concelho, seguindo-se no sábado o espetáculo “Zeca Afonso: 30 Anos da AJA”, com Sérgio Godinho, Nuno Rafael e João Cardoso, que terá na primeira parte um “tributo” com Catarina Anacleto (violoncelo) e Márcio Pinto (marimbas).

Para dia 14 está agendado o concerto “Novo Abril”, com bandas de jovens músicos - Sr. Doutor, Nooj, Surreal Prisma, Cicuta -, no Fórum Mário Viegas, para dia 21 a apresentação da peça “O Punho”, pelo Centro Dramático Bernardo Santareno, no Teatro Sá da Bandeira, e para dia 22 teatro para crianças pela associação “Aqui Há Gato”.

No dia 25 de abril realizar-se-á uma cerimónia evocativa do 25 de Abril junto à estátua de Salgueiro Maia, seguindo-se um almoço-convívio na antiga EPC e um encontro de coros – com a participação de Coral de Gulpilhares, Coro Legatto de Mira e Orfeão de Arouca -, na Igreja da Graça.

A apresentação do livro “No Limite da Dor”, de Ana Aranha e Carlos Ademar, acompanhado por testemunhos de ex-presos políticos, acontecerá no dia 27, no Fórum Actor Mário Viegas, encerrando as comemorações dia 29 com o colóquio “Abril – Presente e Futuro”, com a presença de António Sampaio da Nóvoa.