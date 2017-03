partilhe no Google+

Marco Pellegrini no comando da OGMA de Alverca

A Assembleia Geral de Acionistas da OGMA – Indústria Aeronáutica de Alverca, situada no concelho de Vila Franca de Xira, elegeu os novos órgãos sociais e aprovou as contas do exercício de 2016.

Marco Túlio Pellegrini foi designado o novo presidente do conselho de administração e CEO da empresa localizada em Alverca, sucedendo a Rodrigo Rosa que agora assume funções como Chief Financial Officer da Embraer para a região da Europa, África e Médio Oriente.

Pellegrini exercia as funções de vice-presidente de operações da Embraer Aviação Executiva. Segundo informa a empresa, foram também aprovados os nomes de Jackson Schneider e Luís Carlos Affonso como representantes da Airholding (100% detida pela Embraer) e Júlio Castro Caldas e o General Luís Esteves de Araújo em representação da Empordef (empresa cujo capital é detido a cem por cento pelo estado português).

A assembleia geral aprovou ainda o relatório e contas da OGMA, relativo ao exercício de 2016. Em 2016 a empresa atingiu um volume de vendas de 195,4 milhões de euros, que representa um aumento de 3,6 por cento relativamente ao ano transacto, tendo sido, por isso, aprovada a distribuição de lucros pelos colaboradores no total de 1,47 milhões de euros.

