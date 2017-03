Morre colhido por comboio na estação de Alferrarede

Um homem de 59 anos de idade, de nacionalidade francesa, residente em Abrantes, foi trucidado, esta madrugada, cerca das 04h00, por um comboio de mercadorias, junto à estação ferroviária de Alferrarede, em Abrantes, indicou a O MIRANTE o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

A circulação de comboios na linha da Beira Baixa esteve interrompida até às 07h24.

Segundo o comandante dos Bombeiros Municipais de Abrantes, António Manuel Jesus, o alerta da ocorrência foi dado às 04h09 aos Bombeiros de Abrantes.

Foram mobilizados para o local um total de sete veículos com 16 operacionais, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Abrantes, três veículos dos bombeiros sendo duas viaturas para lavagem de via. Esteve ainda no local uma viatura da PSP de Abrantes.

O corpo foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal.