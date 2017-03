Os Companheiros da Noite pedem alimentos para carenciados

A Associação "Os Companheiros da Noite" da Póvoa de Santa Iria, está a necessitar de alimentos, principalmente de atum, salsichas, enlatados (feijão, grão, ervilhas, etc...), azeite, óleo, açúcar e leite para distribuir a pessoas carenciadas.

As dádivas podem ser entregues directamente na sede da Associação nº nº 5-A da Rua 28 de Setembro (Tel. 934 598 834) ou na Casa Pombinha, também na Póvoa de Santa Iria.

A Associação "Os Companheiros da Noite", fundada em 2003 tem como missão auxiliar pessoas carenciadas e sem-abrigo no concelho de Vila Franca de Xira e envidar esforços no sentido de sensibilizar e mobilizar a sociedade para o espírito de solidariedade e entreajuda para com as pessoas vulgarmente designadas de sem-abrigo e/ou carenciadas.