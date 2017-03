Águas de Santarém com lucro e facturação estável

A empresa municipal Águas de Santarém registou em 2016 um resultado líquido positivo de 431 mil euros, semelhante ao de 2015. A facturação também se manteve estável, atingundo os 8,1 milhões de euros. O relatório e contas da empresa municipal que gere as redes de abastecimento de água e de saneamento básico no concelho de Santarém foi aprovado na última reunião do executivo camarário, com os votos a favor da maioria PSD e a abstenção dos vereadores do PS e da CDU.

A administradora executiva da Águas de Santarém, Teresa Ferreira, relevou que estão concluídos e activos todos os investimentos no sistema de saneamento básico, que constituíram a prioridade da empresa nos últimos anos. Em 2016 foram activados os novos sistemas de Abrã, Almoster, Alqueidão do Rei, Santos e Vaqueiros, bem como a ampliação dos sistemas de Santarém e Tremês. Ao todo, estão em funcionamento no concelho 21 estações de tratamento de águas residuais (ETAR), 67 estações elevatórias e 508 quilómetros de colectores.

No ano passado foram também efectuados os projectos de remodelação da ETAR de Santarém e da estação elevatória da Ribeira de Santarém, garantindo assim a criação de condições para lançar as respectivas empreitadas logo que haja garantia de comparticipação de fundos comunitários. Outra prioridade passou pelo controlo das perdas de água, tendo-se registado uma diminuição de três por cento face a 2015. No âmbito da campanha lançada em 2016, foram substituídos 2.659 contadores, o valor mais alto dos últimos anos, segundo a Águas de Santarém.

“Os dados comerciais, económicos e financeiros mantêm-se estáveis e bastante favoráveis num ano em que tínhamos definidos como de ajuste face à entrada em funcionamento de todos os novos equipamentos afectos ao saneamento básico”, sublinha Teresa Ferreira na mensagem da administração que abre o relatório e contas.