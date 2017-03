Extensão de Saúde de Valada encerra para obras

Obras vão decorrer no interior do edifício, assim como numa das fachadas.

A extensão de saúde de Valada, concelho do Cartaxo, vai ter obras de beneficiação do edifício. O presidente do município, Pedro Magalhães Ribeiro (PS), informou que as obras vão ter início muito em breve. "Podemos agora iniciar a intervenção que vai permitir criar condições no edifício para que os utentes com mobilidade condicionada possam aceder em condições de dignidade aos serviços de saúde que lhes são devidos", disse.

As obras vão decorrer no interior do edifício, assim como numa das fachadas. Vai ser construído um novo compartimento destinado a armazenamento e despejos de resíduos hospitalares; vai ser criado um novo gabinete médico, vários espaços interiores vão ser ampliados, permitindo o acesso a utentes com mobilidade condicionada. Também vai ser alargada a área de circulação de acesso às instalações sanitárias e novos equipamentos ou substituição das portas existentes permitindo o acesso de forma desimpedida.

Durante o período de trabalhos a extensão de saúde vai estar encerrada. Para os utentes que não possuem transporte próprio, a Câmara do Cartaxo, em parceria com a Junta de Freguesia de Valada e com a Unidade de Saúde Familiar D. Sancho I, vai disponibilizar transporte gratuito aos utentes da Extensão de Saúde de Valada. Este serviço vai estar disponível às quintas-feiras, com partida para a USF de Pontével às 9h30 e regresso a Valada às 11h30. O transporte partirá junto à Extensão de Saúde de Valada e não necessita de marcação prévia.