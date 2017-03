Coruche adere ao "Movimento Light it Up Blue"

O Município de Coruche associa-se ao movimento internacional "Light it Up Blue", iniciativa que assinala o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, 2 de Abril.

O Movimento Light It Up Blue, através da Associação Vencer Autismo e a AutismSpeaks, lançou o repto de iluminar de azul vários espaços públicos em todo o mundo, com o propósito de alertar e consciencializar o maior número de pessoas para a problemática do autismo. Coruche vai iluminar o edifício dos Paços do Concelho pelas 20h00.

A vice-presidente da Câmara de Coruche, Fátima Galhardo, refere que até à data foram diagnosticados cerca de 2,3% de crianças na região em idade de pré-escolar com espectro de autismo.