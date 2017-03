Sardoal veste-se de roxo para receber Procissão dos Passos

A vila de Sardoal recebe sábado, 2 de Abril, a Procissão dos Passos do Senhor, cuja eucaristia terá início a partir das 15h00. Com saída da Igreja Matriz, o cortejo integra o Sermão do Encontro, na Praça da República, que culmina com o encontro das imagens do Senhor dos Passos e da Sua Santíssima Mãe.

A procissão prossegue, depois, com as duas imagens a caminho do Convento de Santa Maria da Caridade, onde é proferido o Sermão do Calvário. Todo o cortejo decorre ao som de marchas fúnebres, entoadas pela Filarmónica União Sardoalense.

Para esta manifestação religiosa, a Câmara de Sardoal coloca cerca de uma centena de faixas roxas nas janelas e varandas das ruas principais e disponibiliza transporte em autocarro aos habitantes de todas as freguesias que pretendam participar nas cerimónias.