Sinalização insólita aos ziguezagues só para inovar

A rua António Correia Baharém, no centro do Carregado, foi brindada cim uma sinalização, no mínimo insólita. Há muitos anos que o trânsito caótico naquela artéria tem merecido queixas e por isso a Câmara de Alenquer lembrou-se de implementar uma solução criativa que não agradou a todos e há mesmo quem diga que só piorou as coisas.

Em causa estão traços contínuos em ziguezague ao longo da rua, bem como marcações de lugares de estacionamento que, quando usados, não deixam espaço suficiente na faixa de rodagem, pelo que os automóveis que circulam são forçados a pisar e transpor o traço contínuo, o que configura uma contraordenação grave e que pode retirar quatro pontos na carta. Além disso os problemas de trânsito caótico na rua continuam, com estacionamentos em segunda fila e em cima de passeios.

A União de Freguesias do Carregado e Cadafais confirma que vários moradores já se queixaram à junta por diversas vezes por causa dos problemas daquela rua e atira a responsabilidade para o município.

O presidente da câmara, Pedro Folgado, explicou esta semana publicamente que as marcas foram colocadas naquela rua para responder às solicitações dos moradores, que se queixavam do estacionamento desordenado, trânsito intenso e excesso de velocidade. Mas admite que se trata ainda de uma experiência e por isso reconhece que é possível estudar outra solução.

* Notícia completa na edição semanal de O MIRANTE.