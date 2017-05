430 anos de partilha de boas práticas na Santa Casa da Misericórdia de Pernes

No sábado, 20 de Maio, cerca de 650 pessoas participaram na segunda edição da Caminhada em Família pela Paz, na zona ribeirinha do concelho de Vila Franca de Xira, que contou, entre outros, com paroquianos do Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria e Vialonga. No local foi celebrada a eucaristia e deixada uma mensagem no jardim da paz. Além da animação musical houve também tempo para a oração e o recolhimento, pedindo a paz no mundo. O evento terminou com fogo de artifício e muitas memórias para partilhar.