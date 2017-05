Carteiro que provocou caos no correio foi notícia mais lida

A notícia do carteiro sem experiência que provocou o pandemónio na distribuição do correio em Vale de Cavalos e Ulme, foi a notícia com maior destaque e a mais lida pelos leitores do Diário Online de O MIRANTE, com cerca de 11 mil visualizações em pouco tempo.

“Ex-vereador da Chamusca encontrado morto” foi a segunda notícia mais lida no Diário Online com cerca de 5.200 visualizações.

Seguem-se outras notícias que estiveram em destaque esta semana: “Falsa bruxa condenada por arruinar vida de mulher que queria ex-marido de volta”; “Sabores da Europa e do Mundo no Bask Coffee Shop em Santarém”; “Bombeiros combatem incêndio na Castanheira do Ribatejo”.