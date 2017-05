Governo promete que obras no Mouchão da Póvoa ficam concluídas até Outubro

Está a ser preparado o caderno de encargos que possibilitará a adjudicação do projecto de execução das obras de reparação do dique do Mouchão da Póvoa, no concelho de Vila Franca de Xira, e a obra deverá ficar concluída até Outubro.

A garantia foi deixada em Abril pelo Ministério do Ambiente em resposta aos deputados do CDS-PP, que quiseram saber o que estava a ser feito pelo Governo para salvaguardar aquele património natural, que tem um rombo e está a ficar submerso. Esta semana os deputados centristas Patrícia Fonseca e Álvaro Castello-Branco voltaram a questionar o governo sobre o Mouchão da Póvoa, depois do presidente da câmara, Alberto Mesquita (PS), ter informado em reunião de câmara que o governo pedira ajuda ao município para financiar 60 por cento do valor da obra.

Os deputados querem saber se o Governo sempre solicitou à câmara esses trabalhos e o que motivou essa decisão, já que anteriormente o Governo assegurara que a intervenção seria paga por recursos financeiros do Fundo Ambiental. No entender dos deputados, o pedido feito à câmara “contraria o que foi anunciado publicamente em Março” pelo ministério.

Na questão colocada ao governo os deputados do CDS-PP notam também que o rombo no Mouchão passou de um comprimento de 15 metros em Maio de 2016 para mais de 80 metros, considerando também que apesar do imóvel ser privado está em causa “um bem público que é a biodiversidade e a riqueza única” daquele ecossistema.

