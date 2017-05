Câmara de Alcanena adquiriu três veículos eléctricos

A Câmara de Alcanena adquiriu três viaturas eléctricas dirigidas aos serviços ambientais da autarquia. A cerimónia de assinatura dos contratos de aquisição destes veículos decorreu em Porto de Mós e foi presidida pelo ministro do Ambiente, João Pedro Fernandes.

A presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Asseiceira, e a directora do Fundo Ambiental, Alexandra Carvalho, procederam à assinatura do contrato de financiamento referente à aquisição, pelo município de Alcanena, de três viaturas eléctricas, dirigidas aos serviços ambientais da autarquia, num investimento total de 84.870 euros, comparticipados a 25% pelo Fundo Ambiental, o que corresponde a 21.217,50 euros.

Os veículos eléctricos adquiridos pela autarquia destinam-se a substituir os veículos dos serviços urbanos ambientais, utilizados no âmbito das competências nas áreas de limpeza urbana, de jardins e na prestação de outros serviços ambientais, visando a redução dos consumos e das emissões poluentes e, consequentemente, reduzir os custos diretos e indirectos na sua utilização.

De referir que, da região do Médio Tejo, apenas quatro municípios apresentaram candidatura ao Fundo Ambiental para aquisição de viaturas eléctricas de serviços urbanos ambientais, nomeadamente, Alcanena, Torres Novas, Entroncamento e Serviços Municipalizados de Tomar, agora contemplados.

Para além do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, estiveram também presentes nesta cerimónia o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, e o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, assim como presidentes e representantes das 117 autarquias e serviços municipalizados contemplados no âmbito das respectivas candidaturas apresentadas ao Fundo Ambiental.