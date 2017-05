Câmara do Cartaxo assume estacionamento tarifado na cidade e reduz área abrangida

A Câmara do Cartaxo vai ser a responsável pela gestão do estacionamento tarifado à superfície e também do parque de estacionamento subterrâneo junto ao edifício dos paços do concelho. Além disso, vão ser menos ruas abrangidas pelo estacionamento pago e o número de lugares tarifados também será bastante menor.

“Propomos menos de uma centena de lugares tarifados à superfície, um número reduzido de ruas abrangidas e os valores a cobrar estão abaixo da média nos concelhos vizinhos. Defendemos que a gestão se mantenha pública para que as decisões, quer quanto às áreas tarifadas, quer quanto ao tarifário a aplicar, continuem a ser da autarquia e os cidadãos possam pronunciar-se sobre elas”, refere o presidente do município, Pedro Magalhães Ribeiro (PS).

O autarca apresentou o documento em sessão camarária explicando que os “princípios orientadores” para o estacionamento tarifado no Cartaxo sempre foram os de “assegurar a rotatividade do estacionamento nas zonas de maior densidade de comércio tradicional e garantir estacionamento ordenado na cidade. O projecto de regulamento inclui quer as propostas apresentadas pela população, pelos autarcas e pelos comerciantes presentes na sessão pública de 20 de Maio de 2015, quer os contributos que nos chegaram ao longo dos últimos meses e os resultados do estudo técnicos que foi elaborado”, explicou Pedro Ribeiro.

* Notícia completa na edição semanal de O MIRANTE.