GNR apreende duas armas de fogo em Alpiarça

Os vereadores da oposição na Câmara de Torres Novas e uma vereadora da maioria PS recusaram um pedido da empresa do anterior presidente da câmara, António Rodrigues, para a isenção do pagamento do aluguer do Teatro Virgínia para a realização de uma conferência de Xanana Gusmão. O Cavaleiro Andante não pode estar mais de acordo com a decisão. Sendo Xanana ministro do Planeamento e do Investimento Estratégico de Timor Leste, seria confrangedor ele ficar a saber que a empresa do seu amigo Rodrigues, que se calhar até quer investir estrategicamente no seu país, nem dinheiro tinha tido dinheiro para pagar a conta...