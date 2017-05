Vila Franca de Xira distinguida com menção honrosa

Distinção foi realizada por ocasião da cerimónia do Dia do Bombeiro Português.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira foi distinguida pela Liga dos Bombeiros Portugueses com uma Menção Honrosa relativa ao ano de 2016. A distinção foi realizada no domingo, 28 de Maio, por ocasião da cerimónia do Dia do Bombeiro Português, em Cascais.

A menção sublinha o papel e a relevância das entidades que estimularam e apoiaram de forma substancial os bombeiros e as suas associações e corporações no ano de 2016.

Trata-se do reconhecimento do apoio que a câmara, enquanto entidade pública, tem conferido ao associativismo e às corporações de bombeiros do concelho.

Para o presidente do município, Alberto Mesquita (PS), foi com “especial satisfação, orgulho e motivação” que o prémio foi recebido. Em comunicado o autarca sublinha que “o prémio é de todos”, reconhecendo o esforço e o empenho colectivo no apoio às populações e às suas necessidades.

“É um estímulo para o futuro, incentivando o município e as associações a continuarem a trabalhar em conjunto para a melhoria das condições de protecção e de socorro às populações”, refere o autarca.

O município de Vila Franca de Xira, reconhecendo o trabalho das associações de bombeiros voluntários do concelho e as suas condições e necessidades operacionais, tem vindo a reforçar os recursos alocados ao apoio aos bombeiros, que se concretiza em diversas áreas, quer ao nível do funcionamento corrente, quer no domínio do investimento qualificador.

Depois do reforço de 50 mil euros em 2016, para 2017 e 2018 foi aumentado o apoio em mais 400 mil euros. A este valor acresce a verba para apoio ao funcionamento; grupos de intervenção permanente; formação; seguros, entre outros. Ao todo são cerca de um milhão de euros, por ano, que o orçamento da câmara disponibiliza aos bombeiros.