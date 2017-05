Dia Mundial da Criança assinalado em Montalvo

O Dia Mundial da Criança vai ser assinalado esta quinta-feira, 1 de Junho, em Montalvo, no concelho de Constância, com muitos jogos e animação garantida.

A festa do Dia Mundial da Criança, para todas as crianças que frequentam o pré-escolar e o primeiro ciclo do concelho de Constância, vai decorrer no campo de futebol municipal.

A iniciativa, que vai envolver mais de 300 crianças, acompanhadas pelos professores, auxiliares e animadoras, é organizada pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Constância, com o apoio da Câmara de Constância, das juntas de freguesia do concelho, do Agrupamento de Escolas, da Associação Os Quatro Cantos do Cisne e da Casa do Povo de Montalvo.