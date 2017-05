Duques de Bragança assistem a desfiles das crianças em Tomar

Os Duques de Bragança, D. Duarte e D. Isabel de Herédia, vão marcar presença no desfile que cerca de duas mil crianças vão fazer entre o antigo Colégio Nuno Álvares e a Mata dos Sete Montes numa alusão à época dos Descobrimentos e o papel que o concelho de Tomar teve nessa altura.

A iniciativa, que decorre esta quinta-feira, 1 de Junho, dia em que se assinala o Dia Mundial da Criança, começa pelas 10h30 com a recepção aos Duques de Bragança no edifício dos paços do concelho pela presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.

Será nesse local que D. Duarte e D. Isabel de Herédia vão assistir ao desfile intitulado “Tomar – Berço dos Descobrimentos”. Pelas 12h00 vão visitar a igreja de São João Baptista, seguindo-se, meia hora depois, uma visita à Mata dos Sete Montes.

As crianças vão desfilar com máscaras e fantasias para caracterizar os povos do tempo dos descobrimentos, povoar os oceanos com uma variada fauna e associar os continentes a produtos e animais representativos desse território, num evento que junta o município, as escolas e a comunidade local.

O cortejo histórico vai destacar o papel de Tomar e da Ordem de Cristo durante a epopeia das Descobertas. Vai ser composto por sete quadros, intercalados por cinco carros alegóricos que darão também destaque à língua portuguesa, com citações a Pêro Vaz de Caminha, Luís de Camões e Fernando Pessoa.