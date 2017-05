Obras do novo Tribunal do Comércio de Vila Franca de Xira arrancam em 2019

As obras do novo Tribunal do Comércio de Vila Franca de Xira, que ficará instalado na zona ribeirinha da cidade, onde funcionaram as Escolas da Armada, arrancam em 2019 e o edifício estará concluído e pronto a funcionar em 2022. A garantia foi dada esta semana pelo Ministério da Justiça que adianta, também, que se vai tratar de um edifício totalmente novo e construído de raiz.

A tutela confirma ter aceite a proposta da câmara de instalação do tribunal naqueles terrenos – recentemente adquiridos pelo município – e perspectiva a entrada em funcionamento do serviço num limite temporal de cinco anos, como O MIRANTE já tinha adiantado. E informa ainda que está prevista uma intervenção no actual palácio da justiça, situado no centro da cidade, para criação de acessibilidades a pessoas com mobilidade reduzida, bem como a beneficiação e adaptação de espaços ali existentes.

"Posteriormente, prevêem-se trabalhos de reabilitação e adequação funcional para a instalação dos serviços de Família e Menores e do Juízo Local Cível, designadamente, remoção dos módulos existentes no pátio, criação de novas salas de audiências, ampliação de secretarias e instalação de elevador", acrescenta o Ministério da Justiça.

