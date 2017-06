Rio Maior com muitas obras previstas para breve

A quatro meses das eleições autárquicas o executivo da Câmara de Rio Maior aprovou por unanimidade a abertura de concursos para quatro obras de requalificação urbana na cidade e a presidente do município, Isaura Morais (PSD), antecipou logo as eventuais críticas da oposição e o burburinho das redes sociais referindo que o tempo escolhido teve a ver com a disponibilidade de verbas do Portugal 2020 - quadro comunitário de apoio que entrou em vigor em 2014 mas que só recentemente começou a libertar verbas para esse tipo de intervenções.

Em causa estão as empreitadas de beneficiação na Escola Básica Marinhas do Sal (com um preço base de 270 mil euros e prazo de execução de 90 dias); a construção de ciclovias e arruamentos na cidade (preço base de 390.483 euros e prazo de execução de 150 dias); a requalificação da Praça do Comércio e zona envolvente (preço base de 372.998 euros e prazo de execução de 150 dias); e a construção de um parque de estacionamento de apoio ao terminal rodoviário da cidade e respectivas acessibilidades, obra estimada em 139.700 euros, com um prazo de execução de 120 dias.

