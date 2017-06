Vila Franca de Xira vai pagar um milhão de euros em juros na compra dos terrenos da Armada

Com a operação de compra das antigas instalações da Armada por parte da Câmara de Vila Franca de Xira a banca vai encaixar um milhão de euros em juros por emprestar os 8 milhões e 179 mil euros que o município precisa para a operação.

A adjudicação do contrato de financiamento ao BPI (seis milhões) e ao Santander Totta (2 milhões e 179 mil euros) foi aprovado em assembleia municipal extraordinária na noite desta terça-feira, 30 de Maio, com os votos contra da CDU e os votos favoráveis das restantes bancadas - Bloco de Esquerda, Partido Socialista, Coligação Novo Rumo (liderada pelo PSD) e CDS-PP. Esta deliberação permitirá que o processo de compra siga agora para o Tribunal de Contas para obter visto favorável.

O preço inicial pedido pelos terrenos da Armada rondava os 24 milhões de euros mas foi descendo ao longo dos anos até à decisão de compra final. A câmara vai pagar o empréstimo aos bancos em 20 anos e beneficiará de um período de carência de dois anos.

António Félix (PS), vereador do executivo com os pelouros da área financeira, voltou a garantir que a taxa de juro negociada foi “bastante atractiva” e só possível graças à boa saúde financeira da câmara. Inserido no contrato de compra do terreno está também uma cláusula, imposta pela câmara, que prevê um congelamento do valor patrimonial futuro do espaço, independentemente das utilizações de construção ou alteração ao Plano Director Municipal que ali venham a ser realizados.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE.