Acção cível movida contra empresas arguidas no processo da legionella

O surto de legionella que afectou o concelho de Vila Franca de Xira em Novembro de 2014 terá causado um prejuízo para o município a rondar os dois milhões de euros. O valor foi avançado pela vereadora Helena Pereira de Jesus, da Coligação Novo Rumo, durante a última reunião pública de câmara.

O município também já fez as contas e vai avançar com uma acção cível contra os arguidos do processo e pondera também vir a avançar com uma acção popular contra o Estado por este ter aliviado as exigências legais sobre a responsabilidade ambiental das empresas.

“Já foram feitos os requerimentos para nos constituirmos como assistentes no processo e já deu entrada uma acção cível para sermos indemnizados dos prejuízos que tivemos. Dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento já temos a contagem dos valores mas relativamente aos danos à imagem do concelho esses ainda não estão fechados”, explica Alberto Mesquita (PS), presidente do município.

