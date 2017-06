Vilafranquense anuncia mais dois reforços

partilhe no Google+

A União Desportiva Vilafranquense vai compondo o seu plantel para atacar o Campeonato de Portugal em futebol da próxima época e a SAD anunciou recentemente a contratação de mais dois reforços: o avançado Gonçalo Gregório (na foto) e o defesa-central João Freitas, que assinaram por uma época.

Quase a completar 22 anos, Gonçalo Gregório representou na última época o Leixões e o Farense (por empréstimo), depois se ter destacado no Casa Pia. Formado no Belenenses, o atleta jogou ainda no Vitória de Setúbal (juniores) e Loures.

João Freitas tem 24 anos e representou Leixões e Gafanha (por empréstimo) na última temporada, depois de ter sido orientado por Filipe Coelho no Casa Pia. Formado no Estoril Praia e no Sporting, representou ainda Moura e Sertanense.