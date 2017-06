Aprovado projecto para reabilitação e ampliação do Edifício Carneiro

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou o projecto de execução para restauro, reabilitação, remodelação e ampliação do Edifício Carneiro, para instalação do Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida (MAC).

Uma decisão que antecede a abertura do concurso público para realização da empreitada que terá um preço base fixado em 2.197.080 euros mais IVA. O prazo previsto para execução da obra é de 720 dias, informa o município abrantino.

O imóvel vai acolher obras representativas das várias fases do percurso artístico de mais de meio século do escultor Charters de Almeida, doadas por este à Câmara de Abrantes.

O espólio será exibido no interior e no exterior do edifício. O município informa que toda a zona exterior envolvente do logradouro vai ser tratada para possibilitar a criação de um percurso de exposição ao ar livre até à entrada do Jardim do Castelo, articulando-se com a intervenção prevista para o espaço do Castelo e área em redor. O edifício será também dotado de um auditório polivalente.