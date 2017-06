Piscinas exteriores de Rio Maior reabrem a 15 de Junho

O espaço exterior do Complexo de Piscinas de Rio maior abre ao público no dia 15 de Junho e vai funcionar até 31 de Agosto. Durante o mês de Junho, as piscinas estão abertas de segunda-feira a sábado, entre as 9h30 e as 19h00. De 1 de Julho a 31 de Agosto, o espaço está aberto durante todos os dias da semana, com o mesmo horário.

As entradas custam 3 euros por dia para adultos e 2,5 euros para meio-dia. Para jovens até aos 16 anos, as entradas custam 2 euros por dia e 1,75 euros por meio-dia. A Desmor, empresa municipal que gere o espaço, informa que este ano há um novo e exclusivo tanque para bebés, onde os pais poderão desfrutar de um espaço calmo e tranquilo para os mais pequenos.

Recorde-se que o espaço exterior foi objecto de obras de ampliação tendo reaberto no novo formato no Verão do ano passado, registando um total de 16.500 entradas em apenas dois meses. Um valor que triplicou as utilizações de anos anteriores.