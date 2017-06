partilhe no Google+

Torres Novas regressa ao início do século XVII até domingo

Torres Novas vive um regresso ao passado até domingo, 4 de Junho, com mais uma feira de época que este ano tem como inspirador o cosmógrafo mor do reino, Manuel de Figueiredo, que serviu o monarca Filipe II. A inauguração deu-se na tarde desta quinta-feira, 1 de Junho.

Pelo oitavo ano consecutivo o centro histórico da cidade recua no tempo, este ano até ao inicio do século XVII. Manuel de Figueiredo regressa à terra natal para apresentar as novidades e maravilhas dos novos mundos. Das artes à matemática, passando pela astronomia e navegação, o povo da então vila toma conhecimento de mapas e astrolábios.

Um passeio pela História, com as tendas de época e a gastronomia típica, acompanhadas pelas bebidas de outros tempos são apenas alguns dos atractivos do evento que tem como epicentro a Praça 5 de Outubro.

O programa de animação permanente inclui actuações musicais e teatrais, cortejos e danças, a juntar a um programa de actividades lúdicas e de interpretação histórica.