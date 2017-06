Duas obras inauguradas em Fazendas de Almeirim

Inaugurados arranjos do bairro Ancofa e nova sede do Fazendense

O presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, e o vogal executivo do Alentejo 2020, inauguraram este sábado duas novas obras em Fazendas de Almeirim. A primeira foi o arranjo do largo do bairro social Ancofa, que esperava por uma requalificação há mais de 30 anos. A segunda foi a sede da Associação Desportiva Fazendense, junto ao campo de futebol.

Na inauguração do largo do bairro Ancofa, dotado de árvores, um ringue, bancos e mesas, o presidente da autarquia pediu para que as pessoas estimem o espaço e que usufruam dele como se fosse um jardim das suas casas. Na sede do Fazendense, o autarca destacou que esta obra foi uma promessa cumprida, uma vez que o clube tinha dado à câmara o espaço onde está o centro cultural da freguesia.