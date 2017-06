Obras nos postos da GNR de Coruche e do Couço previstas para 2018

Não há mal que a fé não espante… excepto o calor. Na quinta-feira, 25 de Maio, durante a procissão do Senhor da Boa Morte em Povos (Vila Franca de Xira), muitas senhoras, meninas e moças foram vestidas a rigor para a ocasião, com trajes que as fizeram chegar à capela no topo do monte a suarem as estopinhas. Mas também houve quem se prevenisse para as agruras do clima e usasse indumentária mais arejada embora, eventualmente, menos católica para algumas mentes mais moralistas. No entanto, o Guarda-Rios está convencido que o Senhor da Boa Morte há-de arranjar forma de lhes perdoar… Afinal de contas, o que é bonito é para se ver!!