Jurista da DECO a 5 e 19 de Junho

O próximo atendimento gratuito do jurista da associação de defesa do consumidor DECO em Santarém realiza-se nos dias 5 e 19 de Junho, nas instalações da antiga Escola Prática de Cavalaria, onde funciona actualmente o NIAC - Núcleo de Informação Autárquica ao Consumidor, entre as 9h30 e as 12h30.

A marcação deve ser feita previamente, através dos números de telefone 243 304 408 - NIAC ou 243 329 950 – Deco. O serviço destina-se apenas a munícipes do concelho de Santarém.