Pavilhão Multiusos de Alcanena recebe Festival do Caracol

A Associação Juventude Amizade e Convívio (JAC) de Alcanena preparou os petiscos de caracóis para servir aos visitantes em mais um Festival do Caracol que decorre até à meia-noite deste domingo. Paella de caracóis, caracoleta com feijão branco, pataniscas de caracol, ou ovos mexidos com caracóis são algumas das receitas.

Para esta 10ª edição do festival foram comprados cerca de 450Kg de caracóis, a um único fornecedor, " Buda do Caracol", que fornece o caracol pequeno proveniente da apanha de particulares e a caracoleta de viveiro.

Nesta edição do Festival do Caracol de Alcanena, o JAC investiu cerca de 600 euros e espera proveitos de cerca de 2000 euros, que serão usados para fazer face às despesas correntes da associação, em particular na modalidade do andebol feminino.

Os apoios da Câmara de Alcanena, das Juntas de Freguesia de Alcanena e Vila Moreira e da Junta de Freguesia dos Bugalhos, segundo o presidente do JAC, Emídio Rocha, são fundamentais para assegurar as várias iniciativas da associação. Apoios que vão desde a logística a subsídios financeiros que vão permitindo à associação manter as várias iniciativas em agenda.

O Festival do Caracol de Alcanena está de portas abertas até à meia noite deste domingo, com a promessa de nova edição reforçada em 2018.