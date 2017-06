Ribeira do Fárrio com casa mortuária

A localidade de Ribeira do Fárrio, concelho de Ourém, já tem uma casa mortuária, obra há muito desejada pela população e que representou um investimento de cerca de 52 mil euros.

O padre David Barreirinhas presidiu à parte religiosa da cerimónia. O presidente do Centro Social de Ribeira do Fárrio, Filipe Janeiro, congratulou-se com a obra e o presidente da União de Freguesias de Frexianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, Rui Vital, agradeceu o apoio do município de Ourém que permitiu ultrapassar as várias dificuldades identificadas ao longo do projecto e garantir o pagamento integral da obra.