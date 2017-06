Visita guiada recua ao tempo dos fortes das Linhas de Torres

Os 152 fortes e a muralha que constituíam a correnteza das Linhas de Torres Vedras há muito que desapareceram. Foram idealizadas pelo general inglês Wellington com base nos trabalhos desenvolvidos por José Maria das Neves Costa e foram construídos entre 1809 e 1811 no mais absoluto secretismo. Foram criados para protegerem Portugal da 3ª Invasão Napoleónica, comandada pelo general André Masséna, durante a Guerra Peninsular, e conseguiram alcançar o objectivo de salvaguardar a cidade de Lisboa.

As Linhas de Torres Vedras estendiam-se do Forte da Casa a Torres Vedras, abarcando 46 quilómetros e seis municípios: Vila Franca de Xira, Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. Os seis uniram-se na Plataforma Intermunicipal para as Linhas de Torres (PILT), da qual nasceu o projecto Rota Histórica das Linhas de Torres, que tem como principal objectivo a recuperação, valorização e divulgação das fortificações militares. A Rota foi concebida em 2006 e foi co-financiada pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Europeu, destacando-se os fundos doados pela Islândia, Liechtenstein e Noruega.

É no âmbito da divulgação para a recuperação e valorização dos antigos fortes e muralha e do passado histórico destes municípios que se estão a realizar uma série de visitas guiadas aos espaços onde antigamente existiam os fortes e a muralha.

