Câmara de Rio Maior apoia obras em antigas escolas

O cabeça-de-lista da CDU à Câmara de Santarém, José Luís Cabrita, presenteou os camaradas e curiosos que assistiram à sua apresentação com um extenso discurso onde não faltou a ironia habitual do candidato. PS e PSD levaram que contar e até o presidente da União de Freguesias da Cidade foi chamado à colação. Cabrita criticou que um roteiro turístico de Santarém tenha sido embalado numa imitação de uma lata de conservas e aproveitou para dizer que “até a fataça no Tejo já é pouca e não será com o presidente da União de Freguesias, eleito pelo PSD, vestido de pescador que ela se vai reproduzir”. Uma alusão mordaz à participação de Carlos Marçal nas festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, em Constância, onde integrou, vestido a rigor, a tripulação de um barco da sua freguesia na tradicional bênção dos barcos. Episódio que, pelos vistos, ficou bem marcado na memória do político comunista, vá lá saber-se porquê...