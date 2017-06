Recolhidas perto de 20 mil rolhas de cortiça nas escolas do concelho

Um total de 19.278 rolhas de cortiça foram recolhidas no âmbito do projecto de educação ambiental “Do Montado à Rolha”, que decorreu durante três meses em cinco escolas do concelho de Santarém no presente ano lectivo.

Promovido pela Equipa Multidisciplinar de Acção para a Sustentabilidade, da Câmara de Santarém, o projecto premiou a turma que mais rolhas recolheu (4.863), da EB1 da Tojosa, na freguesia de S. Vicente do Paúl, com uma visita, no próximo dia 13, a uma herdade, em Coruche, onde decorrem operações de descortiçamento, e ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça.

O projecto, desenvolvido em parceria com uma empresa do sector no âmbito do programa “Green Cork”, da associação ambientalista Quercus, tem por objectivo “sensibilizar para a importância da reciclagem das rolhas de cortiça e do ciclo de vida da cortiça, despertando para a Biodiversidade associada ao ecossistema do Montado”, afirma uma nota do município.