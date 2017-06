Assaltada casa de ex-vereador da Câmara de Santarém

António Valente teve a sua casa assaltada no fim-de-semana e ficou sem valores avaliados em cerca de 10 mil euros.

O antigo vereador da Câmara de Santarém António Valente e a esposa não queriam acreditar no que viam quando entraram na manhã de segunda-feira, 5 de Junho, no seu apartamento na Rua Pedro de Santarém, no centro da cidade de Santarém, após um fim de semana passado numa segunda habitação não muito longe da cidade.

Os quartos estavam virados do avesso, com gavetas abertas e os mais variados pertences espalhados por todo o lado. Os larápios, que terão actuado entre o meio da tarde de sábado e a manhã de segunda-feira, levaram com eles valores avaliados em cerca de 10 mil euros, entre dinheiro, colecções de moedas e outros objectos de pequeno porte.

Artigos como televisores, aparelhagens, máquinas fotográficas e rádios não mereceram a atenção dos ladrões, segundo diz António Valente, oficial da Força Aérea aposentado.

* Notícia completa na edição semanal de O MIRANTE.