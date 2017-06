Ministério Público investiga alegadas irregularidades no Convento de Cristo de Tomar

Após terem terminado as visitas à gruta nascente do Alviela, espeleólogos e espeleomergulhadores da Sociedade Portuguesa de Espeleologia que estiveram presentes não deixaram de tirar uma fotografia em grupo. Organizado no âmbito do 1.º Festival da Biodiversidade que decorreu nos Olhos d´Água, esta iniciativa procurou sensibilizar as pessoas para a espeleologia e divulgar o património geológico da região da Serra d’Aire e Candeeiros.