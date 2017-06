Aprovado projecto de reabilitação do Mercado Municipal de Alpiarça

A Câmara de Alpiarça aprovou o projecto de reabilitação e adaptação do edifício do Mercado Municipal situado no centro da vila. O projecto vai ser entregue na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo no âmbito da medida de regeneração urbana do programa operacional da CCDR e vai ter um co-financiamento a 85 por cento, num investimento total de cerca de 450 mil euros.

O projecto foi apresentado em sessão camarária e o presidente do município, Mário Pereira (CDU), explicou que o objectivo foi sempre criar maior diversidade de espaço e eventos nesse equipamento.

“Este projecto está limitado pela disponibilidade financeira do Programa da ARU (Áreas de Regeneração Urbana) e foi com base nos dados que nos foram dados que pedimos para ser elaborado o projecto. Pretendemos reabilitar também uma parte considerável do Largo Dr. António José Simões, criando um melhor aspecto e maior atractividade”, afirmou o autarca.