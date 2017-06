Colisão entre dois veículos em Almeirim

partilhe no Google+

Uma colisão entre um automóvel ligeiro de passageiros e um ligeiro de mercadorias, ocorrida na manhã desta quarta-feira, 7 de Junho, na Estrada Nacional (EN) 118, junto ao nó do IC10, próximo da Quinta da Alorna, em Almeirim, causou um ferido leve e o condicionamento do trânsito no local.

O alerta do acidente foi dado pelas 11h03, tendo sido mobilizados os Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por 2 viaturas e a GNR.