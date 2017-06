Ferido em acidente na EN 362 entre Santarém e Romeira

É só tirar as medidas

Em Dezembro de 2016 a Câmara Municipal do Entroncamento deu um subsídio de 1549 euros aos bombeiros para pagar a farda do novo comandante, Paulo Dias. Acontece que o mesmo se demitiu a meio de Março e não teve muito tempo para a usar. Como o novo comandante, Rodrigo Bertelo, já deve ter farda, porque além de bombeiro há muitos anos era segundo comandante, o Cavaleiro Andante, dando ouvidos aos críticos que dizem que o presidente da direcção, José Salvado, sonha acumular o cargo que tem com o de comandante, sugere que a fatiota seja ajustada para lhe servir. Pelo menos dá para ele ir treinando...ao espelho, claro!