Reabilitação de ponte sobre a ribeira da Beselga

A ponte sobre a ribeira da Beselga, no caminho que liga as povoações de Cem Soldos e Paialvo, no concelho de Tomar, está a ser alvo de reabilitação, numa intervenção que resulta de uma parceria entre a Câmara de Tomar e a União de Freguesias da Madalena e Beselga.

A infraestrutura serve essencialmente os agricultores locais e já apresentava riscos para os seus utentes devido à cedência do pavimento junto dos encontros da ponte.